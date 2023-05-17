Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
- Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!
- Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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