Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde: