Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

- Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

# Barış Pınarı Harekatı
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