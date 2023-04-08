Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
- Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA"Terörist Abdulkadir Yapçan derhal yargılanmalıdır!" Teröre Pençe Kilit darbesi FETÖ soruşturmasında yeni gelişme! Terör örgütü bağlantılarından mal varlıkları dondurulanlar!