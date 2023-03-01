Depremi fırsat bildiler: Mehmetçik o teröristlere izin vermedi
Terörle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı harekatı bölgesinde Mehmetçik teröriste nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
- Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/LIrL4YtKUv
Kaynak: TRT HaberO terörist kaçamadı MİT o PKK'lıyı Türkiye'ye getirdi Mimarlar Odası davasında terör cezası FETÖ şüphelisi yakalandı