Depremi fırsat bildiler: Mehmetçik o teröristlere izin vermedi

Barış Pınarı harekatı bölgesinde Mehmetçik teröriste nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

- Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.