Başkentte terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara'daki operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Başkentte terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # deaş # terör
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