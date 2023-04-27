Başkentte terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör le Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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