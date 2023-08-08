Cihat Yaycı'nın başında olduğu Türk DEGS'ten YÖK'e çağrı! Yurtdışındaki FETÖ okullarını sordular

Üniversitelerdeki FETÖ tehlikesine karşı yaptığı uyarılarla gündem olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, terör örgütünün yurt dışındaki üniversitelerine dikkat çekti.

Cihat Yaycı'nın başında olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin sosyal medya yapılan paylaşımda, FETÖ’nün Arnavutluk’taki üniversitesi EPOKA ile ilgili bağlantıların takip edilmesi istendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili kritik sorular yöneltildi.

- FETÖ’nün Arnavutluk’taki meşhur Üniversitesi EPOKA’da yayım ve sunum yaparak akademik puanlar alan ve akademik unvanlar kazananlar kimlerdir? Hangi görevdedirler? Aralarında üniversite genel sekreterleri, rektör ve yardımcıları ve YÖK üyeleri var mıdır? Hatta bunlar arasında Adil Öksüz ile sunum yapanlar ve şimdi üniversitenin FETÖ komisyonunda görev yapan var mıdır? FETÖ, yapılanmasındaki rolü nedeniyle adli soruşturma geçirmiş ama ‘delil yetersizliği nedeniyle’ kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş kişilerden rektör ve hatta daha üst görevlere getirilmiş olanlar var mıdır? Şu anda bu tip şahıslar FETÖ kumpaslarını hazırlamakla ünlenmiş hangi üniversitemizde yoğunlaşmışlardır? Anayasa Mahkemesi dahi iltisaklı olma kanaatine varmak için mahkeme kararına ihtiyaç olmadığını kendi FETÖ soruşturmalarında esas almışken, YÖK neden illa mahkeme kararı arama ihtiyacını hissetmiştir?

Arnavutluk FETÖ teşkilatının eğitim kurumlarında en güçlü olduğu ülkelerin başında gösteriliyor. TÜRK DEGS'in paylaşımında, Aravutluk'taki BEDER üniversitesi ve Saraybosna'daki Burç Üniversitesi'ne de dikkat çekiliyor. FETÖ yapılanmasının Diyanet'e kadar uzandığı ifade ediliyor.

- Arnavutluk’taki diğer bir FETÖ üniversitesi olan BEDER Üniversitesi ile iltisaklılar şu anda YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görevlerine devam etmekte midir? Bu üniversitede Adil Öksüz gibi adamlarla toplantılara katılanlar şimdi nerededir? Hollanda’da Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz hutbesinde FETÖ denmemesinde BEDER Üniversitesi iltisaklı bir resmi Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin rolü olabilir mi? FETÖ’nün Saraybosna’daki Burç Üniversitesi ve diğer okullarından mezun ve transfer olanlar şimdi nerede? Hiç bakıldı mı?

TÜRK DEGS, Pamukkale Üniversitesi ile ilgili de önemli iddiaları gündeme getirdi.

- Pamukkale Üniversitesi'nde, EPOKA’da 2016 yılına kadar Eğitim Koordinatörü olarak görev yapanların bırakın soruşturma geçirmeyi, 15 Temmuz sonrası ÖSYM İl Koordinatörlüğü, Dekanlık ve Müdürlük gibi görevlerle taltif edildikleri söyleniyor… Doğru mudur? Arnavutluk’un YÖK’ü konumunda olan kurumun 2015 yılında yayınladığı Eğitim İşbirliği Raporunda PAÜ’de görevli öğretim üyesinin adının Profesörler Konsülünde ve Eğitim Koordinatörleri listelerinde adı sıkça geçmesine rağmen dekan yapıldığı doğru mudur? Bu iltisaklar başka birilerinde olsa neler olurdu kim bilir? Bu iddialar doğru mu? Soruşturma yapıldı mı? Yapıldıysa ve bu bilgiler doğru ise nasıl ve kim aklandırdı bunları? Bunlar da iltisak değilse, sizce iltisak nedir?

TÜRK DEGS, paylaşımlarına YÖK ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı da etiketledi. Paylaşımlarda "Sayın Özvar’ın, yakın çalışma çevresinden başlayarak bu hususları soruşturarak gereğini yapacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.