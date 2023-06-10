DEAŞ'ın sözde Musul kadısı tutuklandı! İstanbul'da operasyon düzenlendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında örgütün sözde Musul kadısı İsmael Ahmed Ahmed'in de olduğu belirtildi.

DEAŞ'ın sözde Musul kadısı tutuklandı! İstanbul'da operasyon düzenlendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörle mücadele kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen ve önceden soruşturma kaydı alınan 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında 7 şüpheli belirlendi.

Düzenlenen operasyonla birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Irak'ın sözde Musul kadısı olduğu değerlendirilen Jalal İsmael Ahmed Ahmed'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

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