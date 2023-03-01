DEAŞ'a üst düzey darbe: İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2018 yılları arasında DEAŞ içerisinde Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen ve örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı şüphelinin İstanbul’da olduğunu tespit etti.



Kaldığı adrese yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.