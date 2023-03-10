Diyarbakır aileleri: "HDP'nin hazine yardımının kaldırılmasını kınıyoruz"
HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır aileleri, HDP'nin hazine yardımına konulan blokenin Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, "AYM'yi bir kez daha şiddetle kınıyor ve bunu kabul etmiyoruz." dedi.
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler bölücü terör örgütüne bayrak açtı. 4 yıldır mücadelelerini sürdüren Diyarbaklır'daki aileler Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla hayal kırıklığına uğradı.
-Terör örgütü uzantısı HDP nefessiz kalmışken AYM'nin HDP'nin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesi tekrar oksijen desteği almıştır
Çocuklarının HDP vasıtasıyla dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı blokeyi kaldırma kararına tepkili. Aileler, HDP Diyarbakır İl Binası önünde açıklama yaptı:
- Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu paradan şehidin yetimin fakirin ve bu milletin hakkı vardır
- HDP'ye değil maddi destek verilmesi derhal kapatılması gerekmektedir.
- Bölge halkı huzuru istikrarı ve sükuneti yakalamışken bu verilen kararı protesto ediyor ve kabul etmiyoruz. 6+1 masanın oy devşirme planları vardır.