Diyarbakır aileleri: "HDP'nin hazine yardımının kaldırılmasını kınıyoruz"

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler bölücü terör örgütüne bayrak açtı. 4 yıldır mücadelelerini sürdüren Diyarbaklır'daki aileler Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla hayal kırıklığına uğradı.

Çocuklarının HDP vasıtasıyla dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı blokeyi kaldırma kararına tepkili. Aileler, HDP Diyarbakır İl Binası önünde açıklama yaptı:

- Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu paradan şehidin yetimin fakirin ve bu milletin hakkı vardır