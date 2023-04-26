Diyarbakır Anneleri bir evladına daha kavuştu: Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz." dedi.

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Balat çarşı içinde düzenlenen Fatih Mahalle Buluşması'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklardan birinin daha ailesine kavuştuğunu açıkladı.

Bir müjde daha vermek istediğini ifade eden Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz. Çünkü onların mücadelesi, PKK'yı en çok çıldırtan mücadele." dedi.

HDP'nin kayyum atanan belediyeleri KHK'lılara teslim etmeyi vadettiğini kaydeden Soylu, onların da çocukları tekrar terör örgütüne katılmaları için dağa göndereceklerini söyledi.

Soylu, "Bakın ellerinde belediye varken yaptıklarını hepimiz gördük orada. Yaktılar, yıktılar. İktidar ortağı oldukları zaman alimallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bunlar kimseyi sokmazlar. Bu terör güruhunu benden iyi tanıyan yoktur. Bu terör güruhunun eline fırsat geçtiği zaman milletin canını yakarlar. Millete yapmadıkları kalmaz. Bunların dilinden biz anlarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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