Diyarbakır anneleri HDP'den böyle hesap sordu

Diyarbakır Anneleri 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar gününde de mücadelelerini sürdürdü. Bu günü de buruk karşılayan anneler evlatlarına geri dönme çağrısı yaparken HDP’den de hesap sordu.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Evlat nöbetindeki anneler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de çocuklarından ayrı girmenin burukluğunu yaşadı.

2010 yılında 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Bedriye Uslu HDP’den hesap sordu.

Anne Sevgi Çağmar da bu günü buruk geçirdiğinden bahsederek evladına çağrı yaptı.

Öte yandan binlerce depremzede kadın da bu yıl 8 Mart’ı evinden uzak geçirdi. Mehmetçik de o kadınların yaralarını sarmak için harekete geçti ve çadır kentteki tüm kadınlara çiçek dağıttı.

Safranbolu'da da depremzede kadınlar etkinlikte buluştu

Kilis'te ise kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada üretime katkı sağlayarak geçirdi.

# hdp # diyarbakır anneleri

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