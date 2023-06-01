Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatları için nöbet tutan Akdaş ailesi, 8 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Mehmet'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Mehmet Akdaş, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olmuştu.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını geri almak için Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 42'ye yükseldi. Son olarak Gülperi ve Esat Akdaş çifti, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Mehmet'e kavuştu.

Mehmet Akdaş, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında yürüttüğü ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 28 yaşındaki Mehmet Akdaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine sarıldı.

Anne Gülperi ve baba Esat Akdaş, yıllar sonra oğullarına kavuşmanın sevincini yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. Çift, çok mutlu olduklarını belirterek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 292. aile olarak katılan Akdaş ailesi, terörün pençesinden kurtardıkları çocuklarıyla birlikte evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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