Ergenekon davalarının mahkeme başkanı Hasan Özese serbest kaldı! Avukat Zeynep Küçük değerlendirdi

Ergenekon kumpasının mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin denetimli serbestlik başvurusu kabul edildi. Kumpas hakimi Özese tahliye edildi.

Avukat Zeynep Küçük'e göre verilen kararın hukuki boyutun çok daha ötesinde...

Peki verilen bu karar FETÖ'yle mücadeledeki iradede nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Avukat Zeynep Küçük FETÖ'nün yapılanmalarına dikkat çekti. FETÖ'yle mücadeledeki zaaflara vurgu yaptı.

Küçük Özese'nin 3 ay içinde tahliye edilmesinin emsal oluşturacağını söyledi.

Bu karar önümüzdeki süreç için bir tehdit oluşturuyor mu? Küçük bu sorunun da yanıtını verdi.

Avukat Küçük, FETÖ davasında Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi'nin kararları sürüncemede bıraktığını dile getirdi.

FETÖ'yle mücadelede devlet aklına vurgu yaptı.