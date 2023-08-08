Ergenekon davalarının mahkeme başkanı Hasan Özese serbest kaldı! Avukat Zeynep Küçük değerlendirdi

FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilen Ergenekon Kumpası'nın mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin denetimli serbestlik başvurusu kabul edildi. Kumpasın hakimi Özese'nin tahliyesine karar verildi.Kararı, Avukat Zeynep küçük'le konuştuk...

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Ergenekon kumpasının mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin denetimli serbestlik başvurusu kabul edildi. Kumpas hakimi Özese tahliye edildi.

Avukat Zeynep Küçük'e göre verilen kararın hukuki boyutun çok daha ötesinde...

Peki verilen bu karar FETÖ'yle mücadeledeki iradede nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Avukat Zeynep Küçük FETÖ'nün yapılanmalarına dikkat çekti. FETÖ'yle mücadeledeki zaaflara vurgu yaptı.

Küçük Özese'nin 3 ay içinde tahliye edilmesinin emsal oluşturacağını söyledi.

Bu karar önümüzdeki süreç için bir tehdit oluşturuyor mu? Küçük bu sorunun da yanıtını verdi.

Avukat Küçük, FETÖ davasında Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi'nin kararları sürüncemede bıraktığını dile getirdi.

FETÖ'yle mücadelede devlet aklına vurgu yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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