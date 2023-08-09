Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı şahıslar yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'YE BİR DARBE DAHA VURULDU



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi. Ekiplerince düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.