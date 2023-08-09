Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı şahıslar yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre...

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı şahıslar yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'YE BİR DARBE DAHA VURULDU

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı şahıslar yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Resim : 1
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi. Ekiplerince düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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