Evlat nöbetindeki anne: "Kalleş oğlu kalleş HDP"

Van'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 53'üncü haftada devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, kızı Şeyma'ya seslenerek ''Sen benim ilk göz ağrımsın. Çok merhametli çocuktun. Bu katillere nasıl inanıyorsun? Gel, devlet güçlerine teslim ol. Devlet, size kucak açtı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 4 haftadır ara verilen Van'daki ailelerin eylemi, 53'üncü haftada devam etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP binasından müzik açılarak ailelerin sesi bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde sloganlar attı.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar şunları söyledi: