Eylem hazırlığındaki terörist HDP binasından çıktı

Ağrı’da, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK mensubu teröristin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



17 Mart’ta, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, kontroller sırasında tel örgülere takılı bir sırt çantası buldu. Çantada, PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait 1 kalaşnikof, mühimmat ve çeşitli ekipman ele geçirildi.



Polis, söz konusu kişinin, silahlı eylem yapmak üzere Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen, örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu “Memo/Mamo-Kasım” kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğunu belirledi.



Ehmet’in, HDP Doğubayazıt ilçe binasına giderek, örgütün gençlik yapılanması DGH’de faaliyet gösteren Botan Ergül ile görüştüğü, daha sonra bu kişilerin binadan ayrılıp “öncü artçı” şeklinde Ergül’ün evine gittikleri tespit edildi.



Eve düzenlenen operasyonda Ehmet kaçmaya çalışırken ikametin arkasındaki dere yatağında sağ olarak ele geçirildi. Ekipler, Rodi Ebdilla Ehmet’in yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Evde yapılan aramada da 2 el bombası, 1 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.