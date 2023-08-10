FETÖ ile operasyonel mücadele devam ediyor!

Edirne’nin Meriç ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'DEN KAÇMAYA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1’inciderece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.T. ve H.A’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.