FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenmesinden sonra kaçak olarak Türkiye'de saklanan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüpheli, saklandığı tırın içerisinde yakalandı.

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına giriş yapan tır, şüphe üzerinde arandı.

Aramada, FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A. ve soruşturması süren U.Y. ile insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan S.D. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.