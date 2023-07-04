FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı! Abdullah Uzundere adını Allen Brooks yapmış...

Adını ve soyadını değiştirdi. ABD’den Türkiye’ye girmeye çalıştı. Polis FETÖ şüphelisini İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.

ABD’den ülkeye giriş yapan Allen Brooks pasaport kontrolü esnasında şüpheli davranışlar sergiledi. Bunun üzerine parmak izi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi üzerine şüphelinin FETÖ’ye üye olmak suçundan arama kaydı olan Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi.

FETÖ şüphelisi Abdullah Uzundere’nin ABD vatandaşlığına geçtiği ö öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İzmir’de de FETÖ soruşturmasında kapsamında 2017’den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı. Kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.