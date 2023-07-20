FETÖ'nün ByLock sonrası yeni programı Eagle! Bedirhan Önem'in sağ kolu Yetiş Ahmet anlattı

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'in Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için duyduğu nefreti de anlattı.

FETÖ üyeliğinden ceza alan Bedirhan Önem’in yardımcısı “Yetiş Ahmet”, örgüt üyeleri için özel üretildiğini söylediği Eagle adlı programı anlattı.

Yetişe Ahmet’e göre FETÖ üyeleri, her ilin mahrem imamının uygun gördüğü kişilerin telefonuna yüklediği bir program amacıyla haberleşiyor.

Eagle adlı yama program aracılığıyla, WhatsApp gibi herkesin kullandığı uygulamalar kripto haberleşme programları haline dönüştürülüyor.

- WhatsApp yazışmaları gibi görünüyor ama gerçekte sadece hizmet mensupları olarak kullandığımız Eagle programıdır. Eagle programı her ilin mahrem imamı tarafından uygun görülen kişilere yüklenir. Eagle programının en önemli özelliği şudur: Sorumlu abinin seçeceği bir haberleşme özelliği olan programın WhatsApp, Kakao Talk, bazı mesaj uygulamalı oyun programlarına yama yapılır, görünürde program aynı olsa da aslından farklılaşır. Dışardan biri baktığında WhatsApp görünür ama içeriği, özellikleri Eagle programıdır.

Programın örgüt için güvenilir bir ağ olduğunu belirten Yetiş Ahmet, kriz anlarında mesajların tek bir tuşla silinebildiğini söyledi.

- Şırnak’ta ben, Salih, Bedirhan Abi, O.K. abi yazışmaları istediğimiz zaman tek bir tuşla silebiliriz ama diğer hizmet mensuplarına gönderilen ve onların gönderdiği mesajlar 24 saatte otomatik olarak silinir, oldukça güvenlidir. Eagle programı her iki günde bir güncellenir ve Eagle programı var olan programı değiştirdiği için fark edilmez, hizmet içinde biri göstermedikçe kimse deşifre edemez, kimse tespit edemez. Gerektiğinde acil mahrem konuşmalar, talimatlar için sorunsuz kullanılır.

Uygulamanın ‘Bylock’ yerine geçtiğini söyleyen Yetiş Ahmet örgüt mensupları dışında kimsenin kullanamadığını söyledi.

- Eagle programı, mahrem abi tarafından kendisinde olan hafıza kartıyla ya da özel durumlarda bilgisayar aracılığı ile acil durumlarda ise riskli de olsa telefonun bluetooth'u aracılığıyla yüklenir. Bilişim uzmanlarımız tarafından sürekli güncellenir ve sağlamdır. Bunun haricinde kesinlikle indirme ile ya da başka bir yolla telefonlara yüklenemez. 15 Temmuz’dan sonra Bylock çok dikkat çektiği ve deşifre olduğu için Eagle, WhatsApp ve Kakao Talk programlarını kullanmaktayız. Hizmet mensubu olmayan kimse bu iki programı kuramaz, kullanamaz.

“Yetiş Ahmet”, Aydınlık’ın 3 Haziran 2023 tarihli haberini hatırlatarak, “Bedirhan Abi davadaki her şeyi ortaya çıkaran Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesine büyük nefret duyar.” dedi.

- Bedirhan Abi Ağır Ceza’da yargılanırken davası süresince davadaki her şeyi ortaya çıkaran Aydınlık gazetesine büyük nefret duyar. Aydınlık ve Ulusal Kanal’dan nefret etmekle kalmaz bir de onlara üniversite içerisinde haber gönderenlerden, aşırı şekilde nefret eder. Nefreti ve kini öyle şiddetlidir ki yeri gelir en yakını ben Ahmet bile korkarım. Aydınlık yaptığı haberde Bedirhan Abiyi ve İhsan'ı, YÖK'e ve Cumhurbaşkanlığına şikâyet eden Fevzi Reçber’e yer vermiş. Bu soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı, Bedirhan Abi eski Rektörle birlikte olayın üzerini kapattırdı. Fevzi Bey Cumhurbaşkanlığına üniversiteyi şikâyet edince YÖK’te, yalnızca göstermelik soruşturma açıldı, o kadar. YÖK'te Bedirhan Abinin öyle bağlantıları var ki o isterse delilli soruşturmalar bile kapatılır.

Aydınlık, haberde Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi Fevzi Rençber’in Bedirhan Önem’in FETÖ şüphesi olmasına karşın halen görevde tutulduğu, İhsan Ekin’in ise usulsüz bir şekilde profesör yapıldığı iddialarına yer vermişti.