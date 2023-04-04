FETÖ soruşturmasında yeni gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

FETÖ soruşturmasında yeni gelişme!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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