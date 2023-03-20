FETÖ'ye soru çalma operasyonu: 24 gözaltı

FETÖ mensuplarınca usulsüz alınarak dağıtılan sorulara ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 19’u gözaltına alındı.

FETÖ'ye soru çalma operasyonu: 24 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 20 Mart günü itibariyle FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ’nün 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde FETÖ’ye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 19’u gözaltına alındı.

Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin takibini sürdürmeye devam ediyor.

# fetö
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