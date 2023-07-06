FETÖ'ye ağır darbe indirildi! 513 operasyonda 130 kişi tutuklandı
Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon düzenlendi. Örgüte ağır darbe indirilen operasyonlarda 748 kişi gözaltına alınırken bunlardan 130'u tutuklandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında haziran ayında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum.
HAZİRAN AYINDA FETÖ’YE YÖNELİK 5️⃣1️⃣3️⃣ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2023
Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;
7️⃣4️⃣8️⃣ şahıs gözaltına alındı.
1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs tutuklandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik… pic.twitter.com/n72Cinp4ul
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