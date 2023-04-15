FETÖ'cü Akın İpek'e Yargıtay'tan büyük şok: Müsadere kararı verildi

FETÖ'cü Akın İpek'e uluslararası mahkemelerden sonra büyük şok ta Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi.



Yargıtay'ın verdiği kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler Hazine'ye geçti.



Sekiz yıllık dava süreci Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla sona erdi. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine’ye geçti. Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan İpek soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.



FETÖ firarisi Akın İpek, Londra’daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da kaybetmişti. Uluslararası mahkeme oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. Başka bir davada İngiltere Yüksek Mahkemesi de TMSF’nin kayyımlığının hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek’in temyiz başvurusunu reddetmişti.