FETÖ'cü Akın İpek'e Yargıtay'tan büyük şok: Müsadere kararı verildi

Firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında Yargıtay'dan karar çıktı. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine’ye geçti.

Son Güncelleme:

FETÖ'cü Akın İpek'e uluslararası mahkemelerden sonra büyük şok ta Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi.

Yargıtay'ın verdiği kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler Hazine'ye geçti.

Sekiz yıllık dava süreci Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla sona erdi. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine’ye geçti. Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan İpek soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.

FETÖ firarisi Akın İpek, Londra’daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da kaybetmişti. Uluslararası mahkeme oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. Başka bir davada İngiltere Yüksek Mahkemesi de TMSF’nin kayyımlığının hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek’in temyiz başvurusunu reddetmişti.

# akın ipek # yargıtay

Benzer Videolar

Soylu'dan terör mesajı Soylu'dan terör mesajı
"Bu namussuzluktur, bu alçaklıktır..." "Bu namussuzluktur, bu alçaklıktır..."
MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
PKK bombacısı HDP bağını itiraf etti PKK bombacısı HDP bağını itiraf etti
Eylem hazırlığındaki terörist HDP binasından çıktı Eylem hazırlığındaki terörist HDP binasından çıktı
“Sizin kökünüzü kurutacağız” “Sizin kökünüzü kurutacağız”
45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı
PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu
Sözde Barış Akademisyenlerine göreve iade kararı Sözde Barış Akademisyenlerine göreve iade kararı
6-8 Ekim terör olayları davasında sona gelindi 6-8 Ekim terör olayları davasında sona gelindi
FETÖ operasyonu: 21 gözaltı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Terör propagandasına gözaltı Terör propagandasına gözaltı
Çok Okunanlar
1 Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman?
2 15 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!