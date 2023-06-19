Firari FETÖ'cü İlyas Turan Silivri'de kıskıvrak yakalandı

Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasında görev alan FETÖ'cü Silivri'de yakalandı. 2010-2014 yıllarında İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yapan İlyas Turan, siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, iş insanı, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği soruşturmada görev almıştı.

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Firari FETÖcü, ihraç komiser İlyas Turan Sİlivri'de kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasında görev alan firari FETÖ'cü İlyas Turan da soruşturma kapsamında Silivri’de yakalandı.

FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen komiser İlyas Turan siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, iş insanı, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği soruşturmada görev almıştı.

Turan'ın, yine FETÖ tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, yüzlerce mağdur, müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle ilişkilendiren sözde 'Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü' soruşturmasında görev aldığı öğrenildi.

Turan hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Silivri’de yakalanan Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fetö # selam tevhid davası

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