6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi
Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!… pic.twitter.com/umksqDTEgA
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