Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi

Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!… pic.twitter.com/umksqDTEgA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2023