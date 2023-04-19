6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSBsosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi

Kaynak: DHA

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