Gaziantep'te terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.