Hakkari'de teröre büyük darbe: PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Operasyonu" devam ediyor. Operasyon kapsamında Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de teröre büyük darbe: PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış sığınak tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin bulunduğu depoda şunlar ele geçirildi:

  • 1 AT-4 füze
  • 1 M-16 piyade tüfeği
  • 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü
  • 2 kalaşnikof piyade tüfeği
  • 1 mouser piyade tüfeği
  • 1 av tüfeği
  • 1 tabanca
  • 2 tabanca şarjörü
  • 63 RPG-7 roketatar mühimmatı
  • 400 bixi makineli tüfek mühimmatı
  • 85 5,56 milimetre çapında mühimmat
  • 4 savunma tipi el bombası
  • 7 dinamit
  • 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği
  • 11 kilogram EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde
  • 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil
  • 6 EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye
  • 12 pil bloğu
  • 55 metre kablo
  • 1 gece görüş dürbünü

Söz konusu malzemeler ve tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

# Hakkari # pkk # terörle mücadele # Hakkari
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu FETÖ'ye soru çalma operasyonu Nevruz'da PKK propagandası Üst düzey PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (23 MART 2023)
3 23 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 Bakan Koca'dan içme suyu uyarısı
5 Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri