Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

Yurt içinde haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik 13 bin 138 operasyon düzenlendiği açıklandı. Bu operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken gözaltına alınan 418 kişiden 112'sinin de tutuklandığı ifade edildi.

Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek haziran ayında düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, geçen ay bölücü terör örgütüne karşı kırsal ve şehirlerde 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 418 kişiden 112'sinin tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

- Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonlar sonucunda, 16 terör eyleminin engellendiği, 38 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği, 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 65 teröristten 8'inin etkisiz hale getirildiği, 41'inin yakalandığı, 16'sının ise teslim olduğu belirtildi.

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