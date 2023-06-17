HDP binası PKK kampını aratmadı: Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi

Havai fişek, maytap, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik örgütsel dökümanlar. Polisin baskın yaptığı adres İstanbul Okmeydanı'ndaki HDP temsilciliği...

Polis ekipleri terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelilerin havai fişek, maytap ve örgütsel içerikli malzemeleri Şişli'deki HDP Okmeydanı Temsilciliği binasında sakladığı tespit edildi.

Temsilciliğe operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile 10 sprey boya, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirdi.

HDP'ye Tekirdağ'da da operasyon yapıldı. Süleymanpaşa HDP İlçe binası arandı.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda YSP Tekirdağ ikinci sıra milletvekili adayı S.K, Süleymanpaşa HDP İlçe Başkanı N.A, N.O. S.S. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor.

Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK 1’inin DEAŞ ve 1’inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.