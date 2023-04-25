HDP'li aday Onur Düşünmez'den skandal ifadeler: “Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız”

PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili yine skandal ifadeler kullandı. HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez, seçimlerim sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia etti. “Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP seçimler üzerinden terör propagandası yaptı. Cezaevlerindeki PKK’lılara 'özgürlük' vaadi verildi.

HDP’nin PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti listelerinden Hakkari adayı gösterdiği Onur Düşünmez, seçimlerim sadece bir milletvekili seçimi olmadığını öne sürdü.

Düşünmez, "Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.

Yine HDP'nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder de hapisteki PKK'lıları çıkarma vaadinde bulunmuştu. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hdp # pkk

Benzer Videolar

Kürdistan hayali için Belediye-Kanton işbirliği Kürdistan hayali için Belediye-Kanton işbirliği
PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti
PKK'da SİHA korkusu PKK'da SİHA korkusu
FETÖ'cü İpek'e Yargıtay'tan büyük şok FETÖ'cü İpek'e Yargıtay'tan büyük şok
Soylu'dan terör mesajı Soylu'dan terör mesajı
"Bu namussuzluktur, bu alçaklıktır..." "Bu namussuzluktur, bu alçaklıktır..."
MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon MİT'ten PKK'ya Suriye'de nokta operasyon
PKK bombacısı HDP bağını itiraf etti PKK bombacısı HDP bağını itiraf etti
Eylem hazırlığındaki terörist HDP binasından çıktı Eylem hazırlığındaki terörist HDP binasından çıktı
“Sizin kökünüzü kurutacağız” “Sizin kökünüzü kurutacağız”
45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı
PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu
Çok Okunanlar
1 Fransa'nın Afrika'da soykırım ve katliam dolu tarihi
2 İstanbul Üniversitesi 453 personel alacak
3 İşte Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili
4 Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı
5 Maldivlerin iklim değişikliğine karşı verdiği savaş