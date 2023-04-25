HDP'li aday Onur Düşünmez'den skandal ifadeler: “Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız”
PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili yine skandal ifadeler kullandı. HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez, seçimlerim sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia etti. “Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız” ifadelerini kullandı.
PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP seçimler üzerinden terör propagandası yaptı. Cezaevlerindeki PKK’lılara 'özgürlük' vaadi verildi.
HDP’nin PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti listelerinden Hakkari adayı gösterdiği Onur Düşünmez, seçimlerim sadece bir milletvekili seçimi olmadığını öne sürdü.
Düşünmez, "Sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.
Yine HDP'nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder de hapisteki PKK'lıları çıkarma vaadinde bulunmuştu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi