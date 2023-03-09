HDP'nin hesaplarına bloke kalktı: İşte o karara "evet" diyen AYM üyeleri

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin hesaplarına konulan blokeyi kaldırma kararı aldı. Karar oy çokluğuyla alındı.

HDP'NİN SÖZLÜ SAVUNMASI 11 NİSAN'A ERTELENDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılması kararı aldı. Kararda 11/2/2023 tarihli ve 120 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne atıf yapılarak, HDP'nin sözlü savunmasının 3 ay süreyle ertelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, aynı karara dayanarak HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi. Karar metninin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı.

- Ülkemizde 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ve buna istinaden 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan (120) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri de göz önünde bulundurularak sözlü savunma tarihinin yeniden belirlenmesine ve Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sözlü savunmasının 11/4/2023 tarihinde saat 10:00’da dinlenilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

HDP'NİN HESAPLARINA KONULAN BLOKE KALDIRILDI

Anayasa Mahkemesi, aynı kararda HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılmasına da karar verdi. Kararda "tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından" hesaplara konulan blokenin oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Karar metninin ilgili kısmı şu şekilde:

- Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla, davalı Partinin Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesi kararı gereğince davalı Partinin savunmasının alındığı görülmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi yeniden değerlendirilmiş olup tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebinin REDDİNE ve 5/1/2023 tarihli tedbir kararının KALDIRILMASINA OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

KARARA "KABUL" VE "RET" OYU VEREN AYM ÜYELERİ

HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasını kabul eden AYM üyeleri şu şekilde:

Başkan Zühtü ARSLAN

Başkanvekili Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye Engin YILDIRIM

Üye M. Emin KUZ

Üye Rıdvan GÜLEÇ

Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye Selahaddin MENTEŞ

HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasını ret eden AYM üyeleri şu şekilde:

Kadir ÖZKAYA

Muammer TOPAL

Recai AKYEL

Basri BAĞCI

İrfan FİDAN

Kenan YAŞAR

Muhterem İNCE

DOĞU PERİNÇEK İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Anayasa Mahkemesinin HDP'ni blokesinin kaldırılması kararına Vatan Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, PKK'nın siyasi uzantısı HDP lehine oy veren AYM üyelerini istifaya çağırdı.

Perinçek, "Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçiğe ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır. Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. Onları istifaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.