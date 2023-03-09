HDP'nin kapatma davasında yeni gelişme
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılma davası yine uzatıldı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan'a ertelendi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada süreç devam ediyor.
Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart'ta parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecekti. Savunma tarihi partinin talebi üzerine 11 Nisan'a erteledi.
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