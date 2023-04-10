'Hudut Kartalları' göz açtırmıyor: Yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.