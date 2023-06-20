İHA'lar tespit etti JÖH'ler bitirdi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İnansız Hava Araçları tespit etti, Jandarma Özel Harekat Timleri imha etti. Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bilgilendirmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini kaydetti.

KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN🇹🇷



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;



EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve… pic.twitter.com/5TqXEGAP2v — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2023

İHA’ların tespitiyle Jandarma Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde operasyon yaptı. Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini paylaştı.