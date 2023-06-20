İHA'lar tespit etti JÖH'ler bitirdi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İHA’larının tespit ettiği teröristlere Jandarma Özel Harekat timleri sabaha karşı operasyon yaptı. Jandarma 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

İHA'lar tespit etti JÖH'ler bitirdi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Güncelleme:

İnansız Hava Araçları tespit etti, Jandarma Özel Harekat Timleri imha etti. Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bilgilendirmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini kaydetti.

İHA’ların tespitiyle Jandarma Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde operasyon yaptı. Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini paylaştı.

# iha # JÖH # terörist # mehmetçik # Hakkari
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Dünyaca tanınmış 10 Türk lider
2 Vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri belli oldu
3 20 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
5 Asgari ücret belli oldu!