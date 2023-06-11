İki asker şehit oldu: Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

EYP'nin patlaması sonucu iki asker yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, EYP'nin patlaması sonucu yaralanan iki askerin hastaneye sevk edildiği ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldukları ifade edildi.

​​​​​​​Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: