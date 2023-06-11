İki asker şehit oldu: Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki asker şehit oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Şehit olan askerlerin isimleri belli oldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
EYP'nin patlaması sonucu iki asker yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, EYP'nin patlaması sonucu yaralanan iki askerin hastaneye sevk edildiği ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldukları ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
June 11, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı
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