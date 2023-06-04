İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl ikna çalışmaları sonucunda teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.
Kaynak: TRT Haber2 terörist teslim oldu 17 terörist sınırda yakalandı İstanbul'da terör operasyonu Bir anne daha evladına kavuştu