İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma sonucunda ekipler, örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.
Adreslerin belirlenmesinin ardından, 7 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı