İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıMİT'ten nefes kesen DEAŞ operasyonu MİT DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Tokat'a şehit ateşi düştü