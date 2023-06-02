İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 7 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıBir anne daha evladına kavuştu Diyarbakır Anneleri bir zafer daha kazandı Sınırda 5 şüpheli yakalandı 6 ilde FETÖ operasyonu