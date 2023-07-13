İstanbul'da FETÖ operasyonu! 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmalara devam ediyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüten, örgüt üyeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan, terör örgütünün iletişim modeli ankesörlü telefonlardan ardışık aranan 14 zanlının kimlik ve adresleri belirlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ekipler operasyonlarda aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışan 9 şüpheliyi yakaladı.

Diğer zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.