İstanbul'da nefes kesen operasyon: 13 MLKP'li yakalandı

Toplam 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adresler didik didik arandı. Geniş kapsamlı terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 6'sı tutuklandı.

30 Nisan’da İstanbul merkezli 13 farklı adres ile il dışında 3 adres olmak üzere toplam 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı konulurken, 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.