İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.

İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör # istanbul # terörle mücadele

Benzer Videolar

PKK'nın Bestler Derelerde etkinliği bitti PKK'nın Bestler Derelerde etkinliği bitti
Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır aileleri'nden AYM'ye HDP tepkisi Diyarbakır aileleri'nden AYM'ye HDP tepkisi
Mersin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı Mersin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
"Sen benden evlat çaldın HDP" "Sen benden evlat çaldın HDP"
"Kalleş oğlu kalleş HDP" "Kalleş oğlu kalleş HDP"
Diyarbakır anneleri HDP'den böyle hesap sordu Diyarbakır anneleri HDP'den böyle hesap sordu
"PKK’yı bitirmeye odaklandık" "PKK’yı bitirmeye odaklandık"
DEAŞ'a üst düzey darbe DEAŞ'a üst düzey darbe
"Deprem yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz" "Deprem yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz"
PKK'lı Gülda Bebek Konya'da yakalandı PKK'lı Gülda Bebek Konya'da yakalandı
Bakan Akar: "İnlerini teröristlerin başına yıktık" Bakan Akar: "İnlerini teröristlerin başına yıktık"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (13 MART 2023)
3 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 Trabzon'da örtü yangını
5 İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor