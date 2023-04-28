İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 9 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.
Kaynak: DHABaşkentte terör operasyonu Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez PKK/KCK soruşturmasından tutuklandı 2 terörist teslim oldu Ayten Dönmez'e terör gözaltısı