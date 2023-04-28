İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu
Son Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 9 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.

Kaynak: DHA

# deaş # istanbul # terör
Başkentte terör operasyonu Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez PKK/KCK soruşturmasından tutuklandı 2 terörist teslim oldu Ayten Dönmez'e terör gözaltısı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
4 10 Bin polis alımı için başvuru tarihi netleşti
5 Hatay'da deprem