İstanbul'da terör operasyonu! El Kaide ve DEAŞ'A yönelik büyük darbe vuruldu

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ’a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP İSTANBUL'DA OPERASYONA KATILDI!

Teröre karşı mücadele devam ediyor. Onlarca ekip aylardır takip ettiği El Kaide ve DEAŞ hücreleri basıldı. Terör örgütü üyeleri gözaltına alındı.