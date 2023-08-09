İstanbul'da terör operasyonu! El Kaide ve DEAŞ'A yönelik büyük darbe vuruldu

İstanbul Emniyeti'nden kapsamlı bir terör operasyonu daha gerçekleştirildi. Operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğünden istihbarat, terör ve özel harekat ekiplerinin katıldığı bildirildi.

İstanbul'da terör operasyonu! El Kaide ve DEAŞ'A yönelik büyük darbe vuruldu

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ’a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP İSTANBUL'DA OPERASYONA KATILDI!

İstanbul'da terör operasyonu! El Kaide ve DEAŞ'A yönelik büyük darbe vuruldu - Resim : 1

Teröre karşı mücadele devam ediyor. Onlarca ekip aylardır takip ettiği El Kaide ve DEAŞ hücreleri basıldı. Terör örgütü üyeleri gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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