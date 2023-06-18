İşte FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi

MİT, 'Garson'u çözdü; FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi deşifre oldu.



FETÖ'nün Emniyet Teşkilatındaki yapılanmasının sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017 yılında bir cep telefonu ve iki hafıza kartı verip itirafçı olmuştu.



Milli İstihbarat Teşkiatı, günümüze kadar sadece yüzde 30'u deşifre edilen hafıza kartlarının tamamını çözdü. Verilerden, FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı.



Hafıza kartlarında, 55 bin farklı dosya içinde, 16 yılda görev yapan rütbeli-rütbesiz 320 bin emniyet mensubuna ait bilgiler, personele verilen kodlar ve özel notlar adı altında verilere rastlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki tüm yaşananların rapor edildiği belirlendi.



MİT, hafıza kartlarından çıkan verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile paylaştı. Yapılan çalışmalarda halen Emniyette ve kamu kurumlarında aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimler deşifre edildi.



KOM Başkanlığı'nda incelenip dosya haline getirilen verilerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla paylaşılarak soruşturmayı dönüştürüleceği öğrenildi.



