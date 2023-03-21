İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon talimatı verdi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 30 kişi tutuklandı.



Emniyet operasyona "Gazi Turgut Aslan” adını verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 49 kişiden 1’i serbest bırakıldı. 30 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyonlarda 180 bin 305 lira, 400 avro, 4 bin 900 dolar, 47 ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman ve iki “F” serisi 1 Amerikan doları ele geçirilmişti.



