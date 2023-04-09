İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde örgütle irtibatlı olduklarına dair delil bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 18'i adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.
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