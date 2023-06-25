Kahraman asker Uşak'ta ebediyete uğurlandı
PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya Uşak'ın Banaz ilçesinde defnedildi. Kaya, 15 Haziran'dan beri hastanede tedavi görüyordu.
Pençe operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya son yolculuğuna uğurlandı.
Kaya PKK'lıların saldırısında yaralamış 15 Haziran'dan beri hastanede tedavi görüyordu.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Uşak'a götürüldü şehidin naaşı. Banaz ilçesi Öksüz köyündeki evinden helallik alındı.
Törenin ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.
Daha sonra şehidin babası Musa Menderes Kaya, taziyeleri kabul etti.
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