Kahraman asker Uşak'ta ebediyete uğurlandı

PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya Uşak'ın Banaz ilçesinde defnedildi. Kaya, 15 Haziran'dan beri hastanede tedavi görüyordu.

Kahraman asker Uşak'ta ebediyete uğurlandı
Son Güncelleme:

Pençe operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya PKK'lıların saldırısında yaralamış 15 Haziran'dan beri hastanede tedavi görüyordu.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Uşak'a götürüldü şehidin naaşı. Banaz ilçesi Öksüz köyündeki evinden helallik alındı.

Törenin ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.

Daha sonra şehidin babası Musa Menderes Kaya, taziyeleri kabul etti.

# uşak # şehit asker
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar?
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Kazakistan'da Tokayev Güvenlik Konseyi'ni topladı
4 25 Haziran Resmi Gazete kararları
5 Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?