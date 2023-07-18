Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar! 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Duruşma Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

MİT ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan askerleri çarşıya taşıyan halk otobüsüne, 17 Aralık 2016'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 15 asker şehit olmuştu.