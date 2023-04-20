Kürdistan hayali için Belediye-Kanton işbirliği

6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin davada açıklanan mütalaada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mütalaada sanıklardan eski HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten ele geçirildiği belirtilen bir belgenin altı çizildi.

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6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin davada açıklanan mütalaada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mütalaada sanıklardan eski HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten ele geçirildiği belirtilen bir belgenin altı çizildi. Belgenin kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon kurulduğuna ilişkin olduğu, Kürdistan hayaline ulaşmak için bunun yapıldığı belirtildi.


PKK ve HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda 6-8 Ekim 2014'te yaşanan terör olaylarının ardından açılan davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

5 bin 268 sayfalık mütalaada eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için "devletin birliğini bozmak" suçundan 1, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan da 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Mütalaada Ahmet Türk'ten ele geçirildiği belirtilen bir belgenin altı çizildi. Aydınlık gazetesinden Olcay Kabaktepe'nin haberine göre, belgenin kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon kurulduğuna ilişkin olduğu, Kürdistan hayaline ulaşmak için bunun yapıldığı belirtildi.

AHMET TÜRK'TEN GEÇEN BELGELER

Söz konusu dokümanda, "Rojava Koordinasyonu" başlığı altında bir şemanın oluşturulduğu da belirtildi. Bu bölümlerde bazı belediye çalışanlarının isimlerinin ve telefon numaralarının bulunduğu ve bu kişilerin Suriye'deki terör örgütü mensuplarıyla irtibatı yer aldı: 

- Sanık Ahmet Türk hakkında alınan tanık beyanlarında, Kobani bölgesine ve YPG’ye yardım yaptığına ilişkin beyanları bulunmaktadır. Bu beyanlara göre belediye çalışanlarından buraya gönderilmek üzere para toplanmaktadır ve bu durumdan sanık Ahmet Türk’ün de haberi vardır. Ayrıca Ahmet Türk’ten ele geçen bir belge ise ilginç ve dikkat çekicidir. Söz konusu belge kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon kurulduğuna ilişkindir. Dolayısı ile anlaşıldığı kadarıyla Kürdistan hayaline ulaşmak için atılan temelin geliştirilmesi amacıyla Mardin Belediyesi ile böyle bir iş birliği koordinasyon kurulduğu anlaşılmaktadır.



# ahmet türk # Mardin Belediyesi # pkk # hdp

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